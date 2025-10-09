Events Calendar 10/12-10/25

By Abby Sigler
Sun, October 12
11:00 a.m. – 5:00 p.m. | Ferry Building
SF’s Annual Italian Heritage Festival & Parade
12:30 p.m. – 3:00 p.m. | Fisherman’s Wharf
Tue, October 14
CCSF Women’s Soccer vs. Chabot
4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus
SparkPoint’s Benefits Enrollment Day 1
12:30 p.m. – 4:30 p.m. | Student Success Center, Room 2106
Wed, October 15
Equity Talks: Dr. Willie Blackmon
10:00 a.m. – 11:30 a.m. | HBB 140
Photo Lecture Series: Lupine Hammack Creative
6:00 p.m. | STEAM, Room 101
CCSF Women’s Volleyball vs. West Valley
6:30 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus
Thur, October 16
SparkPoint’s Benefits Enrollment Day 2
8:30 a.m. – 4:00 p.m. | Student Success Center, Room 2106
Fri, October 17
CCSF Women’s Volleyball vs. Skyline
4:30 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus
Sat, October 18
CCSF Football vs. Laney College
1:00 p.m. | George M. Rush Stadium
Sun, October 19
10:00 a.m. – 12:30 p.m. | 451 Galvez Ave
Mon, October 20
Wellness Day @ Mission Center
11:00 a.m. – 6:00 p.m. | Mission Campus
Tue, October 21
CCSF Women’s Soccer vs. Cañada
1:30 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus
CCSF Men’s Soccer vs. Cañada
4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus
Wellness Day @ Evans Center
3:00 p.m. – 4:00 p.m. | Evans Campus
Wed, October 22
CCSF Women’s Volleyball vs. San Mateo
4:30 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus
Wellness Day @ Downtown Center
9:00 a.m. – 11:00 a.m. | Downtown Campus
Wellness Day @ Chinatown Center
12:00 p.m. – 2:00 p.m. | Chinatown Campus
Fri, October 24
CCSF Women’s Soccer vs. Evergreen Valley
4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus
Sat, October 25
43rd Annual Sandcastle Classic
11:00 a.m. – 3:30 p.m. | Ocean Beach