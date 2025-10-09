Events Calendar 10/12-10/25

By Abby Sigler

Sun, October 12

World Of Dumplings Festival

11:00 a.m. – 5:00 p.m. | Ferry Building

SF’s Annual Italian Heritage Festival & Parade

12:30 p.m. – 3:00 p.m. | Fisherman’s Wharf

Tue, October 14

CCSF Women’s Soccer vs. Chabot

4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

SparkPoint’s Benefits Enrollment Day 1

12:30 p.m. – 4:30 p.m. | Student Success Center, Room 2106

Wed, October 15

Equity Talks: Dr. Willie Blackmon

10:00 a.m. – 11:30 a.m. | HBB 140

Photo Lecture Series: Lupine Hammack Creative

6:00 p.m. | STEAM, Room 101

CCSF Women’s Volleyball vs. West Valley

6:30 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus

Thur, October 16

SparkPoint’s Benefits Enrollment Day 2

8:30 a.m. – 4:00 p.m. | Student Success Center, Room 2106

Fri, October 17

CCSF Women’s Volleyball vs. Skyline

4:30 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus

Sat, October 18

CCSF Football vs. Laney College

1:00 p.m. | George M. Rush Stadium

Sun, October 19

Shipyard Fall Open Studios

10:00 a.m. – 12:30 p.m. | 451 Galvez Ave

Mon, October 20

Wellness Day @ Mission Center

11:00 a.m. – 6:00 p.m. | Mission Campus

Tue, October 21

CCSF Women’s Soccer vs. Cañada

1:30 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

CCSF Men’s Soccer vs. Cañada

4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

Wellness Day @ Evans Center

3:00 p.m. – 4:00 p.m. | Evans Campus

Wed, October 22

CCSF Women’s Volleyball vs. San Mateo

4:30 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus

Wellness Day @ Downtown Center

9:00 a.m. – 11:00 a.m. | Downtown Campus

Wellness Day @ Chinatown Center

12:00 p.m. – 2:00 p.m. | Chinatown Campus

Fri, October 24

CCSF Women’s Soccer vs. Evergreen Valley

4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

Sat, October 25

43rd Annual Sandcastle Classic

11:00 a.m. – 3:30 p.m. | Ocean Beach