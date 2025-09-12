Events Calendar 9/14-9/27

By Abby Sigler

September 14

Golden Gate Park’s 44th Annual Comedy Day

12:00 p.m. – 5:00 p.m. | Robin Williams Meadow

September 16

CCSF Men’s Soccer vs. San Joaquin Delta

1:30 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

CCSF Women’s Soccer vs. Cosumnes River

4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

September 17

Equity Talks: Dr. Alejandra Rincon

10:00 a.m. – 11:30 a.m. | HBB 140

Gallery Reception for Jennifer Banzaca’s Vivid Visions

5:30 p.m. – 7:30 p.m. | STEAM Building, #103

September 19

CCSF Women’s Soccer vs. Santa Rosa

3:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

September 20

CCSF Football vs. Fresno

2:00 p.m. | George M. Rush Stadium

September 23

Fall Open House at CCSF Mission Center

9:30 a.m. – 1:00 p.m. | Mission Campus, Room 109

Listen & Learn Series: Make Your Money Work

12:00 p.m. – 1:00 p.m. | Zoom

CCSF Men’s Soccer vs. American River

4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

September 24

CCSF Women’s Volleyball vs. Las Positas

2:00 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus

CCSF Women’s Volleyball vs.Columbia

6:00 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus

September 26

CCSF Women’s Soccer vs. Yuba

4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

September 27

CCSF Football vs. Sierra

1:00 p.m. | George M. Rush Stadium

Have an event you want featured in The Guardsman? Send an email about it to abby.sigler@gmail.com