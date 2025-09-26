September 26, 2025

Events Calendar 9/28-10/11

By Abby Sigler

September 28

CCSF Men’s Basketball Nor Cal Jamboree

2:20 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus

 

September 30

HACU CCSF Federal Internship Info Session

12:00 p.m. – 1:00 p.m. | Zoom

 

Wellness Series: Where Art Speaks, Our Bodies Remember

12:00 p.m. – 1:30 p.m. | Student Success Center, Room 2122

 

CCSF Men’s Soccer vs. De Anza 

4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

 

October 1

CCSF Women’s Volleyball vs. De Anza 

5:00 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus

 

October 2

Downtown First Thursdays

5:00 p.m. – 10:00 p.m. | 2nd Street

 

October 3

Hardly Strictly Bluegrass Day 1

1:00 p.m. – 7:00 p.m. | Golden Gate Park

 

CCSF Women’s Soccer vs. West Valley 

4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

 

October 4

Hardly Strictly Bluegrass Day 2

11:00 a.m. – 7:00 p.m. | Golden Gate Park

 

Cinema on the Square: The Birds

8:00 p.m. | Union Square Plaza

 

October 5

Hardly Strictly Bluegrass Day 3

11:00 a.m. – 7:00 p.m. | Golden Gate Park

 

October 7

Journey to Public Service: How to Align Your Story & Skills

12:00 p.m. – 1:00 p.m. | Zoom

 

CCSF Men’s Soccer vs. West Valley 

4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

 

October 8

Make Your Own Art Print Workshop

11:30 a.m. – 1:00 p.m. | Rosenberg Library, Collaboratory Room 403

 

Workshop Wednesday: Resume & Cover Letters

11:00 a.m. – 12:00 p.m. | Student Success Center, Room 2106

 

October 9

Valencia LIVE! Night Market

5:00 p.m. – 10:00 p.m. | Valencia & 16th Street

 

October 11

12th Annual 2 Blocks of Art 

11:00 a.m. – 6:00 p.m. | Market Street, 5th-7th

 

