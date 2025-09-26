Events Calendar 9/28-10/11

By Abby Sigler
September 28
CCSF Men’s Basketball Nor Cal Jamboree
2:20 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus
September 30
HACU CCSF Federal Internship Info Session
12:00 p.m. – 1:00 p.m. | Zoom
Wellness Series: Where Art Speaks, Our Bodies Remember
12:00 p.m. – 1:30 p.m. | Student Success Center, Room 2122
CCSF Men’s Soccer vs. De Anza
4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus
October 1
CCSF Women’s Volleyball vs. De Anza
5:00 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus
October 2
5:00 p.m. – 10:00 p.m. | 2nd Street
October 3
Hardly Strictly Bluegrass Day 1
1:00 p.m. – 7:00 p.m. | Golden Gate Park
CCSF Women’s Soccer vs. West Valley
4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus
October 4
Hardly Strictly Bluegrass Day 2
11:00 a.m. – 7:00 p.m. | Golden Gate Park
Cinema on the Square: The Birds
8:00 p.m. | Union Square Plaza
October 5
Hardly Strictly Bluegrass Day 3
11:00 a.m. – 7:00 p.m. | Golden Gate Park
October 7
Journey to Public Service: How to Align Your Story & Skills
12:00 p.m. – 1:00 p.m. | Zoom
CCSF Men’s Soccer vs. West Valley
4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus
October 8
Make Your Own Art Print Workshop
11:30 a.m. – 1:00 p.m. | Rosenberg Library, Collaboratory Room 403
Workshop Wednesday: Resume & Cover Letters
11:00 a.m. – 12:00 p.m. | Student Success Center, Room 2106
October 9
5:00 p.m. – 10:00 p.m. | Valencia & 16th Street
October 11
11:00 a.m. – 6:00 p.m. | Market Street, 5th-7th