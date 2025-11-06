Events Calendar Nov. 9 – 22

By Abby Sigler

Tue, November 11

CCSF Men’s Soccer vs. Evergreen Valley

3:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

Wed, November 12

Equity Talks: The Queendom

10:00 a.m. – 11:30 a.m. | HBB 140

Mini Teach for the Bay for Professionals

10:30 a.m. – 5:00 p.m. | Zoom

CCSF Women’s Basketball vs. Marin

5:00 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus

CCSF Women’s Volleyball vs. San Jose

6:30 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus

Thu, November 13

Valencia LIVE! Block Party

5:00 p.m. – 10:00 p.m. | 16th and Valencia

Fri, November 14

CCSF Women’s Soccer vs. Cabrillo

3:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

CCSF Women’s Volleyball vs. Ohlone

6:30 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus

Sat, November 15

Saluhall Makers Market

11:00 a.m. – 4:00 p.m. | Saluhall SF

Mon, November 17

Make a Whirligig on the Cricut Workshop

2:30 p.m. – 4:00 p.m. | Rosenberg Library, Collaboratory R 403

Tue, November 18

Listen & Learn: Outreach and Community Partnerships

12:00 p.m. – 1:00 p.m | Zoom

Sound Bath Wellness Session

12:00 p.m. – 1:30 p.m. | HBB 140

Wed, November 19

Workshop: Preparing for Careers in Mental Health

All Day | Student Success Center 1079

LinkedIn: Designed for CCSF Students

1:00 p.m. | Student Success Center 2122

Thu, November 20

Virtual Career Fair

1:00 p.m. – 2:30 p.m. | Zoom

Fri, November 21

CCSF Men’s Basketball vs. West Valley

7:00 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus