October 24, 2025

Events Calendar Oct. 26- Nov. 8

The Guardsman02 mins

By Abby Sigler

Mon, October 27

Pumpkin Carving Contest @ Chinatown/North Beach Center

8:45 a.m. – 1:30 p.m. | Room 402

 

Tue, October 28

“Know Your Rights” by City DREAM

11:30 a.m. – 12:30 p.m. | HBB 140

 

CCSF Men’s Soccer vs. Ohlone

4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

 

Talanoa Series Presents: Dr. Rama Ali Kased

5:00 p.m. – 8:00 p.m. | HBB 140

 

Thu, October 30

CCSF Men’s Soccer vs. Foothill

4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus

 

Free Flu Shots @ Ocean Campus

10:00 a.m. – 1:00 p.m. | Student Success Center

 

Fri, October 31

Trick or Treat @ Chinatown/North Beach Center

11:30 a.m. – 1:00 p.m. | Lobby

 

Sat, November 1

CCSF Football vs. Foothill

1:00 p.m. | George M. Rush Stadium

 

Mon, November 3

A Real Emergency: Tales from the Ambulance

6:00 p.m. – 7:15 p.m. | John Adams Center, Room 306

 

Tue, November 4

Wellness Days @ John Adams

11:00 a.m. – 1:00 p.m. | John Adams Center

 

Wed, November 5

3D Printing Workshop

10:30 a.m. – 12:00 p.m. | Rosenberg Library, Collaboratory R403

 

Thu, November 6

First-Generation Employer Panel

10:30 a.m. – 12:00 p.m. | Rosenberg Library, Collaboratory R403

 

Fri, November 7

CCSF Women’s Basketball vs. Fullerton

5:00 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus

 

CCSF Men’s Basketball vs. Redwoods

5:00 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus

 

