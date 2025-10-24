Events Calendar Oct. 26- Nov. 8

By Abby Sigler
Mon, October 27
Pumpkin Carving Contest @ Chinatown/North Beach Center
8:45 a.m. – 1:30 p.m. | Room 402
Tue, October 28
“Know Your Rights” by City DREAM
11:30 a.m. – 12:30 p.m. | HBB 140
CCSF Men’s Soccer vs. Ohlone
4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus
Talanoa Series Presents: Dr. Rama Ali Kased
5:00 p.m. – 8:00 p.m. | HBB 140
Thu, October 30
CCSF Men’s Soccer vs. Foothill
4:00 p.m. | Soccer Field, Ocean Campus
Free Flu Shots @ Ocean Campus
10:00 a.m. – 1:00 p.m. | Student Success Center
Fri, October 31
Trick or Treat @ Chinatown/North Beach Center
11:30 a.m. – 1:00 p.m. | Lobby
Sat, November 1
1:00 p.m. | George M. Rush Stadium
Mon, November 3
A Real Emergency: Tales from the Ambulance
6:00 p.m. – 7:15 p.m. | John Adams Center, Room 306
Tue, November 4
Wellness Days @ John Adams
11:00 a.m. – 1:00 p.m. | John Adams Center
Wed, November 5
10:30 a.m. – 12:00 p.m. | Rosenberg Library, Collaboratory R403
Thu, November 6
First-Generation Employer Panel
10:30 a.m. – 12:00 p.m. | Rosenberg Library, Collaboratory R403
Fri, November 7
CCSF Women’s Basketball vs. Fullerton
5:00 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus
CCSF Men’s Basketball vs. Redwoods
5:00 p.m. | Wellness Center, Ocean Campus